"السعودية لشراء الطاقة" تطرح للمنافسة مشروع محطة توليد طيبة للإنتاج المستقل

ضمن خطط الشركة السعودية لشراء الطاقة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة دعت الشركة المهتمين إلى تقديم طلبات إبداء الرغبة لمشروع محطة توليد طيبة للإنتاج المستقل، وهي محطة إنتاج مستقل IPP ذات دورة مركبة، تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة إجمالية (3.600 ميجاوات).

ودعت الشركة الجهات الراغبة في الاستثمار في هذا المشروع إلى الاطلاع على التفاصيل في موقع الشركة https://www.spb.com.sa، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات إبداء الرغبة سيكون في 23 نوفمبر 2021.