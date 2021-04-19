بعد تغريدة الخطوط.. البحرين تستعد لاستقبال 75 ألف سعودي يومياً.. هنا التفاصيل

أغلق الجسر بين المملكتين يوم 7 مارس 2020

بعد تغريدة الخطوط الجوية السعودية " #جهزتوا_الشنط؟ " ليرد عليها أكثر من 13 ألف متابع عبر كثير منهم عن شوقهم للسفر لزيارة البحرين وكثير من دول العالم التي تلتزم الاحترازات الصحية.

ووفقاً لقرار الداخلية فإن موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 17 مايو المقبل.

وحسب وسائل الإعلام البحرينية فقد بدأ قطاع السياحة والترفيه في مملكة البحرين الاستعداد لاستقبال الأشقاء السعوديين بمجرد فتح الحدود وإعادة فتح جسر الملك فهد لتنقل الزوار بين السعودية والبحرين الذي أغلق في 7 مارس 2020 الماضي ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويبلغ المتوسط اليومي لعدد المسافرين عبر جسر الملك فهد 75 ألف مسافر فيما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين على استقطاب استثمارات وتنويع الاقتصاد البحريني حيث شهد عام 2019 استقطاب البحرين لـ11 مليون زائر الغالبية الساحقة منهم كانت من السعودية بقرابة 9 ملايين سائح شكلوا ما نسبته 88 في المائة من حجم الزوار للبحرين.

ويساهم القطاع السياحي البحريني وفق مجلس التنمية الاقتصادية بما نسبته 6.3 في المائة من الناتج المحلي البحريني بعوائد سنوية تصل إلى نحو 13 مليار دولار.

ووفق التقارير والبيانات التي يصدرها مجلس التنمية الاقتصادية تعتبر السعودية السوق الأولى للسياحة الوافدة إلى البحرين، وذلك نظراً لما تتمتع به من العديد من عوامل الجذب التي من بينها القرب الجغرافي إلى جانب ما شهدته البحرين مؤخراً من إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع السياحي وعلى وجه التحديد مجالات الفندقة والسياحة العائلية إلى جانب المشاريع العقارية رفيعة المستوى التي شهدت حركة واسعة من الشراء والتداول من قبل المواطنين الخليجيين وعلى رأسهم المواطنون السعوديون.

وسجلت مؤسسة جسر الملك فهد في يناير عام 2020 365,794 مسافراً في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2020 مسجلاً أعلى رقم للمسافرين عبر جسر الملك فهد.





وخلال الفترة من 5 إلى 11 يناير2020 سجل الجسر أعلى رقم عبور لـ 7 أيام متتالية بـ797,900 مسافر وسجل الجسر أعلى رقم عبور لـ10 أيام متتالية في الفترة من 2 - 11 يناير 2020 بـ 1,129,521 مسافراً.