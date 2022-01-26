السفير "العسيري" يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الأرجنتين

نقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، بحضور وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو.

ونقل "العسيري" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، معبرًا عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال.