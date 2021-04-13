خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.