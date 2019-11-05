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لتكريمهم والإشادة بهم دعمًا لهم وعرفانًا بما بذله آباؤهم من تضحيات

لاستضافة أبناء الشهداء.. "السديس" يدشّن مبادرة "بآبائكم نعتز"

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه اليوم، مبادرة "بآبائكم نعتز"، من تنظيم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والاتصال؛ ممثلة في إدارة خدمات المستفيدين؛ لاستضافة عدد من أبناء شهداء الواجب بمنطقة مكة المكرمة.

وقال الرئيس العام: مبادرة "بآبائكم نعتز" هي إحدى المبادرات والبرامج التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف الاحتفاء بأبناء شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الذود عن وطنهم ودينهم وعقيدتهم، ومن أجل الدفاع عن هذه الأرض الطاهرة التي تُعد حاضنة للحرمين الشريفين ومرتاديهما من حجاج وعمار وزوار من كافة أصقاع العالم.

وأضاف: تقديم الدعم اللازم لذوي شهداء الواجب وتكريمهم والإشادة بهم، عرفانًا بما بذله آباؤهم من تضحيات لتنعم هذه البلاد بالأمن والأمان؛ هو واجب علينا وعلى كل فرد من أفراد المجتمع؛ نظرًا لما له من أثر عظيم في تربيتهم على الولاء والانتماء للوطن وولاة أمره، وتعزيز القيم الإسلامية المبنية على التعاون والتكافل.