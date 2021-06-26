"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة

أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.

وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج ‎@AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.