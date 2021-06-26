"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة

أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.

وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج ‎@AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 07:57 PM

"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.

وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج ‎@AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.

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وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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