"اسأل الحج".. حساب يجيب على أسئلتك المتعلقة بأداء الفريضة

أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.
وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج @AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة
أطلقت وزارة الحج والعمرة حساباً خاصاً على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج.
وأطلقت الوزارة حساب "اسأل الحج @AskHajj " للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية والسكن والإعاشة، والنقل.