الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات ‏‎46,910,412‎‏ حالة والوفيات ‏‎759,867‎‏ شخصًا

‏سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎ 126,958 ‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة، ‏‏‏و‎ 1,846 ‎‏‎‏وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,910,412‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎759,867‎‏.‏