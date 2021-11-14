الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات ‏‎46,910,412‎‏ حالة والوفيات ‏‎759,867‎‏ شخصًا

‏سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎ 126,958 ‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة، ‏‏‏و‎ 1,846 ‎‏‎‏وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,910,412‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎759,867‎‏.‏

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14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 12:46 AM

إجمالي الإصابات ‏‎46,910,412‎‏ حالة والوفيات ‏‎759,867‎‏ شخصًا

الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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‏سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎ 126,958 ‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة، ‏‏‏و‎ 1,846 ‎‏‎‏وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,910,412‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎759,867‎‏.‏

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