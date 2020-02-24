"بلدي جدة" يطالب الأمانة بمواصفات العقود مع المقاولين وآليات الرقابة

"المحمدي": ناقش الخطة التشغيلية ومشروعات التصريف بالأحياء

طالب المجلس البلدي بجدة، أمانة المحافظة، بمعلومات عن مواصفات العقود مع المقاولين.

وقال رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ إن المجلس أقرّ مخاطبة أمانة محافظة جدة لطلب المعلومات اللازمة عن المواصفات والعقود مع المقاولين والاطلاع على آلية الرقابة ومدى جودة الأسفلت المستخدم في إنشاء وصيانة الطرق عطفاً على ما تمّت مناقشته خلال الجلسة الرابعة والستين حول شوارع أحياء المحافظة والحفر الوعائية بها وعن آلية صيانتها من قِبل أمانة جدة من خلال العرض المرئي المقدم من عضو المجلس المهندس عبدالمجيد البطاطي.

وكان المجلس البلدي بجدة قد استعرض خلال الجلسة الخطة التشغيلية (2020)م، للعمل خلال الفترة المقبلة حيث قدّم عضو المجلس عايض بن درهم؛ للأعضاء عرضاً للخطة التشغيلية خلال الفترة المقبلة وقوائم بأسماء أعضاء اللجان المقررة حيث تم إقرار الخطة من قِبل المجلس، على أن يتم التعديل عليها بما يبديه الأعضاء من ملاحظات بعد أن يتم العرض على المجلس لاعتماد التعديل خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.

من جهته، بيّن رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ تبني اقتراح العضو إبراهيم باعشن؛ المتضمن إدراج الحوكمة في خطة عمل المجلس البلدي تحت إشرافه المباشر مع لجنة الخطة التشغيلية لربط الحوكمة باللجان.

وأكّد المحمدي؛ اهتمام المجلس بكل ما يخص المواطن من ناحية الخدمات الأساسية حيث تمّت مناقشة مشكلة تصريف مياه السيول والأمطار بحي الهدى والسنابل وقرر مخاطبة أمانة محافظة جدة للإفادة عن تأخر المشروع والمسببات، وعرض رد الأمانة بخصوص استكمال الجزء المتبقي من شارع الأمير ماجد، وتأكيد الأعضاء ضرورة متابعة المشروع لما يمثله من أهمية لتسهيل الحركة المرورية، واقتراح أن يتم الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة استكمال الجزء المتبقي من الطريق وطلب الدعم لاستكمال نزع العقارات المتبقية.

وأضاف، أن المجلس أقرّ تكليف لجنة المشاريع ومَن يرغب من الأعضاء للوقوف على مشاريع الأمانة الحديثة والاطلاع عليها والعرض على المجلس، حيث تكون محاور الزيارة متضمنة المشاريع المنجزة والمتعثرة ونسبة الإنجاز، ورفع التقرير للمجلس البلدي.