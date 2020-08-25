"الزائدي" يؤكد أهمية دور الأسرة في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد

تفقّد عبر زيارة ميدانية عدد من المدارس التابعة لمكتب وسط مكة

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم عبر زيارة ميدانية عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بوسط مكة شملت مدارس؛ ثانوية سعود الفيصل، وثانوية ذات الصواري ومتوسطة الزبير بن العوام؛ بهدف الاطلاع على استعداداها وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد 1441- 1442هـ.

وأكدّ المدير العام أهمية بناء شراكة مميزة مع الأسرة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم، مشيرا إلى أهمية تجسير دور الأسرة في تواصلها الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد، والقيام بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليمياً بشكل يومي.

وحثّ الدكتور "الزائدي" قادة تلك المدارس لتقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة والدعم اللازم والمتابعة المستمرة للطلاب والتواصل مع أولياء أمورهم لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، منوها بحرصهم وجهودهم الكبيرة في الاستعدادات للعام الجديد.