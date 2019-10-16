"ريالي" يستهدف نشر ثقافة الوعي المالي لدى ٢٠ ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

افتتحه "الجوني" وأكّد أهمية تلك الشراكات لتحقيق رؤية الوطن

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم؛ مشروع "ريالي للوعي المالي"، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

وثمن "الجوني" في كلمة له جهود القائمين على البرنامج من إدارة النشاط وشركة سدكو والغرفة التجارية، والمستشفى السعودي الألماني على استضافته للقاء، مؤكدًا أهمية تلك الشراكات لتحقيق رؤية الوطن المعطاء وتطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه أوضح مشرف النشاط الطلابي منسق "ريالي" سعيد عبادي، أن المشروع يستهدف في المرحلة الحالية طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، فيما يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات وفق برنامج علمي موثق، من خلال تدريب 250 سفيراً وسفيرةً من المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية، على أن يدربوا لاحقاً ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة في مدارسهم خلال العام الحالي، وسيصاحب تدريبهم توزيع كتيبات وحصالات وأفلام توعوية.



واختتم اللقاء بتكريم المشرف العام على برنامج "ريالي" بشركة سدكو، المهندس عبدالرحمن الشمراني، ومدرب البرنامج الدكتور سالم باشميل، والمستشفى السعودي الألماني، والغرفة التجارية، والجهات المشاركة والداعمة، لقاء الجهود المبذولة لدعم وتنفيذ البرنامج.

