الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 11:15 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

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