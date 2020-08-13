الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.
وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.
وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.