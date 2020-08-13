الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل.

وتوقعت أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏