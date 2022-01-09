12 جهة حكومية تشارك في مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالرياض

عبر منصة تشمل جوانب رحلة المستثمر كافة في قطاع التعدين السعودي

تشارك 12 جهة حكومية في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يُعقد في الرياض يوم الثلاثاء المقبل؛ لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة، تشمل جوانب رحلة المستثمر كافة في قطاع التعدين السعودي.

وتشمل قائمة أقطاب قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية 12 جهة حكومية، أولها وزارة الاستثمار التي تعتبر المؤتمر مرتكزًا وطنيًّا جديدًا، يحقق تطلعات القيادة في استعراض فرص الاستثمار، وتنمية الاقتصاد وتنويعه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تشمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تجدِّد التزامها بالاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار القطاعات التنموية، التي هي ركائز عملها التي تسعى لتحقيقها مع شركائها. فيما تتطلع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تعزيز إمكانات القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه، والإضاءة على أبرز مكامن الفرص في السعودية.

وتضم القائمة هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تستعرض فرص زيادة صادرات السعودية في الأسواق العالمية التي يعززها الحضور النوعي من خلال مؤتمر التعدين الدولي.

كما تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مرحلة متجددة، تؤكد أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، يرى صندوق التنمية الصناعية السعودي أن المؤتمر يعزِّز دعم قطاع الصناعة الذي سيكون منصة عالمية، يسلط الضوء من خلالها على المزايا الجوهرية في القطاع. أما بنك التصدير والاستيراد السعودي فيشارك في مؤتمر التعدين الدولي لتسليط الضوء على جاذبية الاستثمار في السعودية، بتكامل وتنسيق بين القطاعات.

وتشارك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المؤتمر للتعريف بدورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال توطين المعرفة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، فيما تشارك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتسليط الضوء على دورها في توفير بيانات جيولوجية، تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع الثروات المعدنية في السعودية.

ويستعرض المركز الوطني للتنمية الصناعية الرؤية الطموحة للمملكة التي سيعززها مؤتمر التعدين الدولي، ويسلط الضوء على الفرص النوعية والمزايا التنافسية للاستثمار في قطاع التعدين وفرصه الاستثمارية المستدامة.

ومن جانبه يشارك برنامج "ندلب" في المؤتمر والمعرض المصاحب له لإبراز الدور الكبير للبرنامج في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق جاذبية الاستثمار المحلي والدولي. ويستعرض البرنامج خلال المؤتمر منصة "دليل"، التي تعتبر واحدة من أهم مبادراته، وتستهدف توفير المعلومات كافة التي يحتاج إليها المستثمر في المكان، وتزويد المستفيدين بكل ما يحتاجون إليه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة، تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاج إليها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها المؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في السعودية، وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه؛ إذ تتيح فعاليات المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع، كما ستقدم للحاضرين نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة، وإمكانية الحصول على الأراضي، ودور الجهات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص الاستثمار المتاحة.

وفيما يعرض مؤتمر التعدين الدولي، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، المشاريع والفرص في الأسواق الناشئة من العالم، يركِّز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس قطاع التعدين المستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دورًا جوهريًّا خلال السنوات المقبلة، كما سيضم المعرض أجنحة مخصصة لبعض دول المنطقة.

وسيعزز المؤتمر والمعرض المصاحب له قيادة السعودية الاستراتيجية لهذا القطاع، ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة، وييسر إقامة شراكات جديدة وتبادل المعارف.