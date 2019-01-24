السعودية تحذّر الهند بسبب بعض الخضروات: سنتخذ إجراءات قوية

"المنتجات الزراعية" تدعو المصانع للامتثال.. وحظر الفلفل عامين دليل

أبلغت الجهات المختصة في السعودية، نظيرتها في الهند، عن وجود مستويات أعلى من المسموح بها من بقايا المبيدات على الخضروات المصدرة من الهند.

وأشارت صحيفة "economictimes" الهندية، إلى أن السعودية أطلعت الهند على تلك المخالفات في بعض الخضروات مثل البامية والفلفل الأخضر، وحذرت من اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب في حال استمرت تلك المخالفة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين لديها.

وكانت السعودية قد فرفضت في عام 2014 حظراً على الفلفل الأخضر المستورد من الهند، واستمر الحظر إلى يناير 2016.

ووجّهت هيئة المنتجات الزراعية والغذائية الهندية إلى المصانع المصدّرة، بضرورة الامتثال لمتطلبات السعودية، وأخذ التحذير بجدية، وعدم مخالفة الشروط.