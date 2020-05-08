الكويت: تسجيل 3 وفيات 641 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الإصابات 4695 و2466 تماثلوا للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات؛ في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، بأن من بين الإصابات 3 كويتيين قَدِموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة من المملكة المتحدة؛ مشيرًا إلى أن بقية الحالات مرتبطة بمخالطة لحالات مصابة بالمرض وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى.

وأشار "السند" إلى أن عدد المصابين القابعين في العناية المركزة بلغ 91 حالة؛ منها 52 حالة مستقرة، و39 حالة حرجة؛ لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بلغ 4695 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.