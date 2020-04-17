الإمارات: أكثر من 24 ألف فحص يسفر عن 477 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها أكثر من 24000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتَين لمصابَين خليجيَّين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهما كانا يعانيان أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيَيْن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.