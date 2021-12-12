"إحكام" تتيح تسجيل طلبات الاسترداد والإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر المنصة

حالة الطلب تتغير إلى "تحت المراجعة" حال قبوله

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن إمكانية تسجيل طلب الاسترداد والإعفاء من المقابل المالي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين قدموا على منصة "إحكام" وسبق أن دفعوا رسوم التسجيل في المنصة.

وأوضحت الأمانة أنه في حالة قبول طلب الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ستتغير حالة الطلب إلى "تحت المراجعة".

وأشارت إلى أن طلب الاسترداد والإعفاء يكون لأول طلب تم تقديمه عبر منصة "إحكام" فقط، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الضمان الاجتماعي، والإيميل:

https://2u.pw/EbL0Y