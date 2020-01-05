"الأهلي" يدعم صفوف فريقه الكروي الأول بالألماني "ماركو"

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أنه سبق للاعب الاحتراف في صفوف فريق تشيلسي، قبل أن يلتحق بصفوف الأهلي السعودي.