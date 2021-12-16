اعتراض مُسَيَّرتين كانتا في طريقهما إلى قاعدة التنف الأمريكية بسوريا

لا إصابات في صفوف الأمريكيين

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أن قواتها أسقطت مُسَيَّرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا مساء الثلاثاء.

وطِبقًا لمصادر إعلامية، فقد تم اعتراض مُسَيَّرتين كانتا في طريقهما إلى قاعدة التنف الأمريكية في سوريا.

وأكدت المصادر، أنه لا إصابات في صفوف الأمريكيين بعد اعتراض مسيرتين باتجاه قاعدة التنف.

ونقلت قناة NBC الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة الوسطى بيل أوروبان قوله إنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي للتنف وأضاف: "لدى مواصلة إحدى المسيرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تُظهر نية عدائية، وتم إسقاطها".

أما المُسَيَّرة الصغيرة الثانية فقد غادرت المنطقة، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت المُسَيَّرتان تحملان متفجرات.