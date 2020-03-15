بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات

في ظل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.


جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات فيروس كورونا الجديد

18

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:25 PM

في ظل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

1 3,718

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.


جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020