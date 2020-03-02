حصيلة "كورونا" في إيران ترتفع إلى 1501 إصابة و66 وفاة

بين الإصابات 523 حالة جديدة

ذكر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1501 حالة إصابة والوفيات تصل إلى 66.

وأوضح "رئيسي" أن بين الإصابات والوفيات 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد إيران

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 03:11 PM

بين الإصابات 523 حالة جديدة

حصيلة "كورونا" في إيران ترتفع إلى 1501 إصابة و66 وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1501 حالة إصابة والوفيات تصل إلى 66.

وأوضح "رئيسي" أن بين الإصابات والوفيات 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

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