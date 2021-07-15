فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا نشب في مطبخ بمكة المكرمة

بحي النسيم وسط جهود متواصلة للحيلولة دون انتشاره

تباشر في هذه الأثناء فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، إطفاء حريق نشب في إحدى المطابخ الشهيرة بحي النسيم بمكة المكرمة.

ولا تزال آليات الدفاع المدني تكافح الحريق الذي نشب في المطبخ وتتواجد في الموقع للحيلولة دون انتشاره.

وستوافيكم "سبق" بمزيد من التفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.