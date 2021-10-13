جدة.. تدشين معرض للصحة النفسية.. ومختص: هنا يجب مراجعة الطبيب

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلًا في قسم الصحة النفسية وإشراف قسم تعزيز الصحة، معرضًا توعويًّا عن الصحة النفسية تحت شعار: الرعاية الصحية النفسية للجميع لنجعل هذا الشعار واقعًا، في بهو مبنى العيادات الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين كافة شرائح المجتمع حول أهمية الرعاية الصحية النفسية.

وقال مشرف الأخصائيين النفسيين يوسف السلمي: يُعد الاهتمام بالصحة النفسية أمرًا في غاية الأهمية وخاصةً في جائحة كورونا المستجد؛ إذ يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة النفسية، ويمكن للمخاوف حول انتقال المرض من شخص إلى آخر أن تؤثر على التماسك الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى حدوث الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب والقلق.

وبيّن أنه بناءً على ما سبق فإن الحفاظ على استقرار الحالة المزاجية والنفسية أمر بالغ الأهمية، يمكن تحقيقه عن طريق اتباع مجموعة من النصائح للحد من تأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية التي يتمثل أهمها فيما يلي: الحرص على الانتظام في ممارسة أي نشاط مفضل سواء فنيًّا أو رياضيًّا، الحرص على التواصل مع الأشخاص المقربين لتلقي الدعم النفسي، عمل جلسات الاسترخاء وتمارين التأمل للتمكن من السيطرة على القلق ولتحسين الحالة النفسية.

ونصح "السلمي" بأنه في حال ظهور أعراض توتر أو قلق وفقًا للحدّ المسموح فهذا أمر طبيعي، أما إذا تجاوزت الأعراض الحدّ المسموح به وبدأت بالتأثير على الحياة الشخصية أو العملية فيجب استشارة المختصّين عن طريق حجز موعد افتراضي عبر تطبيق صحتي للاستشارات النفسية.