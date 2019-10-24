"عبدالرحمن" و"نهى" يصارعان المرض.. "أردني" يروي قصة المرض الذي فتك بأبنائه الأربعة

غيّب اثنتين من بناته قبل سنوات.. وناشد أصحاب الأيادي البيضاء بالتخفيف من معاناته

روى مقيم أردني بمكة المكرمة معاناته مع مرض فتّاك أصاب أبناءه وبناته منذ ولادتهم، وغيّب بنتين منهم عن الحياة قبل سنوات، فيما لا يزال "عبدالرحمن" (22 عاماً) و"نهى" (37 عاماً) يصارعان المرض حتى اللحظة.

وبحسب التقارير الطبية، فإن المرض الذي أصاب أبناء المقيم "تيسير أحمد" الذي يسكن حي البحيرات بمكة المكرمة؛ عبارة عن لين في العظام وضعف في النمو وعدم نمو الأطراف بشكل طبيعي، إلى جانب تشوه في القفص الصدري وكسور في الأطراف، في ظل حاجتهم للأكسجين على مدار الساعة.

ويقول الأب "تيسير أحمد" لـ"سبق": "رزقني الله بأربعة أولاد وأربع بنات، جميعهم من مواليد السعودية، منهم ثلاث بنات مصابات بمرض لين العظام وضعف النمو والتشوه في القفص الصدري، اثنتان منهن فارقتا الحياة عن عمر سنتين، والأخرى 18 سنة، وتبقى واحدة مصابة بذات المرض عمرها 37 سنة، وهي "نهى" وشقيقها "عبدالرحمن" ذو الـ 22 عاماً، حيث يعيشان على الأكسجين وحالتهما الصحية يرثى لها، وهما بحاجة إلى مستشفى أو مركز متخصص".

وأشار إلى أن بنيتيهما الجسمية تختلفان عن أعمارهما الحقيقية بسبب المرض الذي فتك بهما، وقد يلحقان بشقيقاتهما اللتين فارقتا الحياة قبل سنوات، لافتاً إلى أن ظروفه المادية الصعبة حالت دون تمكنه من إدخالهما مستشفى في الآونة الأخيرة، كي يخفف عنهما ما بهما من مرض جعلهما طريحي الفراش طوال السنوات الماضية.

وناشد أصحاب الأيادي البيضاء بالتخفيف من معاناته، ومد يد المساعدة له كي يتمكن من إدخالهما أي مستشفى متخصص، مشيراً إلى أنه كان لديه أمر بالعلاج المجاني لأولاده المصابين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة عام 1426، إلا أنه طُلب منه مؤخراً تجديد ذلك الأمر كي يتسنى الحصول على العلاج بشكل مجاني.

وختم بقوله: "إمكاناتنا المادية صعبة جداً، وأسأل الله أن يهيئ ويسخر لنا من يساعدنا في علاج هؤلاء الأبناء، الذين هم بحاجة إلى رعاية منزلية شاقة"، مضيفاً أن مستشفيات المملكة العربية السعودية قامت بالواجب طيلة السنوات الماضية، وقدمت لهم الرعاية الطبية مجاناً.