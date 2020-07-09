عفيف .. مواطن يشتكي من مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان منزله

تقدم ببلاغات رسمية للجهات المعنية ولم يتم معرفة مصدر التسرب

يشتكي أحد المواطنين بمحافظة عفيف، من تسرب مجهول لمشتقات بترولية تختلط بالخزان الأرضي للمياه بمنزله، ولم يتم الكشف عن مصدرها وعلاجها حتى الآن.

وتفصيلاً قال المواطن محمد صنت العتيبي، إنه لاحظ وأسرته رائحة مشتقات بترولية مختلطة مع مياه الخزان الأرضي، وتقدم ببلاغات رسمية للبلدية والمياه لعلاج المشكلة، ولكن لم يتم حلها على الرغم من شخوصهم على الموقع ومحاولة تتبع مصدرها.

وأضاف أن منزله يقع خلف سور البلدية بعفيف، حيث يضم ورشة وتغيير زيوت آليات ومعدات وخزان محطة وقود وصيانة في حوش البلدية المجاور والقريب من منازلنا حيث نتوقع أنه مصدر البنزين المتسرب إلى شبكة المياه والتي تصل إلى خزانات منازلنا مختلطة بالبنزين ما شكل ضررًا علينا بسبب ثلوث المياه وخطورة هذا على صحتنا وقد تكرر هذا الأمر أربع مرات خلال أقل من شهرين، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة البحث عن مصدر هذه المواد ومعالجتها لحمايته وأهل الحي من ضررها.

وتواصلت "سبق"بدورها مع مدير العلاقات العامة ببلدية عفيف محمد السليس، وأوضح أنه لم يتم العثور على تسرب مواد بترولية من البلدية، مبينًا أنه جرى مخاطبة الجهات المختصة عن شكوى المواطن لتقصي سببها واتخاذ ما يخصهم.