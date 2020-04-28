"أمانة مكة" تحدد طرق التبليغ والإفصاح عن مساكن العمال

دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة فيروس "كورونا".
وفي هذا الإطار، اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah
كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.
أمانة مكة
استمراراً لجهودها في مكافحة فيروس "كورونا"
دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة فيروس "كورونا".
وفي هذا الإطار، اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah
كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.