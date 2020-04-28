"أمانة مكة" تحدد طرق التبليغ والإفصاح عن مساكن العمال

استمراراً لجهودها في مكافحة ‫فيروس "كورونا"

دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة ‫فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، اعتمد ‫أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) ‫أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.