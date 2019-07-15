الأمم المتحدة تحذر من أسوأ تفشٍّ لـ"إيبولا"

"لوكوك" طالب بتوفير الأموال لمكافحته

حذر مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من أن تفشي فيروس الإيبولا القاتل في جمهورية الكونجو الديمقراطية، قد يستمر لفترة أطول، ويتكلف أموالا أكثر، ويودي بمزيد من الأرواح ما لم تتحرك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضخ مئات الملايين من الدولارات الآن.

ووفقاً لـ"رويترز" جاء تحذير "لوكوك" قبل اجتماع في جنيف لجمع أموال للتصدي لأسوأ تفشٍّ لإيبولا على الإطلاق.

ودعا المسؤول الأممي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المساعدة في إنهاء العنف بالمنطقة.