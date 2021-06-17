مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن يقدم خدماته لـ 23.775 مستفيدًا

خلال مايو.. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ23,775 مستفيدًا خلال شهر مايو2021م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

حيث جرى فرز 5,325 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1,491 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1,785 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 433 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 3,594 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1,348 امرأة، فيما حصلت 2,248 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 4,903 مراجعات من أنشطة التوعية و2,648 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات المملكة ممثلة بالمركز في دعم كفاءة القطاع الصحي متمثلة في الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، انعكاسًا بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق وفق ظروفهم الإنسانية التي يمرون بها.