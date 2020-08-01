زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بـ 31% لكل القطاعات

ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة وتجويدها

أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة تبوك لكل القطاعات بنسبة 31%.
جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

وزارة الصحة

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01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 02:50 PM

ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة وتجويدها

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بـ 31% لكل القطاعات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة تبوك لكل القطاعات بنسبة 31%.
جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

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وزارة الصحة

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