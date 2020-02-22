"بلدية خميس مشيط" تكسب أكثر من 95% من القضايا المقامة ضدها

في قضايا وتعويضات قاربت الـ25 مليون ريال

أكد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ترافعت أمام المحكمة في 46 قضية ضد البلدية، وتم الحكم لصالح البلدية في أكثر من 95 % منها.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة القانونية بالبلدية صالح الشهري إن الأحكام تنوعت ما بين قضايا وتعويضات مالية، قاربت الـ 25 مليون ريال، وصدرت صكوك أحكام لصالح البلدية حفاظًا على المال العام.