"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، تسجيل 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 351849 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 421 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 338702 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5590 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7557 والحالات الحرجة 786 حالة.