الدوري البحريني يعيد "الشمراني" للملاعب.. من أجل البطولة الآسيوية

اقترب لاعب الاتحاد (السابق) ناصر الشمراني من التوقيع لنادي الحد البحريني، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، في تجربته الخارجية الثانية عقب التجربة الأولى مع نادي العين الإماراتي.

وجاء تعاقد النادي البحريني مع المهاجم السعودي "الشمراني" من أجل الاستفادة من خبرة اللاعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي يشارك فيها الحد، وتضم مجموعته كلًّا من: الوحدة السوري، النصر العماني، والعهد اللبناني.

ومن المتوقّع أن يعلن النادي البحريني "رسميًّا" عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.