أكثر من 45 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف خدماتها لـ 45188 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.