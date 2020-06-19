لاعبو العدالة يبدؤون بإجراء الفحص الطبي لفيروس كورونا

تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي

بدأ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إجراء الفحص الطبي والمسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد للتأكد من سلامة العناصر كافة قبل انطلاق التدريبات، كذلك كل من له صلة بالفريق.

ويأتي ذلك ضمن الاحترازات التي تقوم بها الدولة لصحة وسلامة الجميع. وسيكون الإجراء على دفعات، على أن ينتهي قبل انطلاقة التدريبات يوم الأحد المقبل.

فيروس كورونا الجديد العدالة

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 11:16 PM

تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي

لاعبو العدالة يبدؤون بإجراء الفحص الطبي لفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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بدأ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إجراء الفحص الطبي والمسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد للتأكد من سلامة العناصر كافة قبل انطلاق التدريبات، كذلك كل من له صلة بالفريق.

ويأتي ذلك ضمن الاحترازات التي تقوم بها الدولة لصحة وسلامة الجميع. وسيكون الإجراء على دفعات، على أن ينتهي قبل انطلاقة التدريبات يوم الأحد المقبل.

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فيروس كورونا الجديد العدالة

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