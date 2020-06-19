لاعبو العدالة يبدؤون بإجراء الفحص الطبي لفيروس كورونا

تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي

بدأ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إجراء الفحص الطبي والمسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد للتأكد من سلامة العناصر كافة قبل انطلاق التدريبات، كذلك كل من له صلة بالفريق.

ويأتي ذلك ضمن الاحترازات التي تقوم بها الدولة لصحة وسلامة الجميع. وسيكون الإجراء على دفعات، على أن ينتهي قبل انطلاقة التدريبات يوم الأحد المقبل.