شاهد.. "مهمة ليلية 12 ساعة" تنقذ فريق "هايكنج" فُقِد بأحد جبال الطائف

جهود كبيرة لفِرَق إنقاذ الدفاع المدني و"ساعد".. بلاغ وبحث وإعياء وطعام

أنهت فِرَق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالتعاون مع فريق من جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، المهمة الليلية التي استمرت 12 ساعة حتى صباح اليوم الأحد، في إنقاذ فريق تجمع من عدة مدن للمشاركة في رياضة الهايكنج -المشي الجبلي لمسافات طويلة- كان قد فُقِد في أحد جبال الفرع بمركز الشفا السياحي.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الفريق عبارة عن تجمع رياضي يتكون من 12 شخصًا، تحت إشراف الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، كان قد تواجد أمس السبت في منطقة الفرع بمركز الشفا السياحي بالطائف؛ بمشاركة مقيمين عن الاتحاد المسؤول عن الرياضة؛ حيث أثناء مشاركتهم في تلك الرياضة بأحد الجبال قطعوا مسافة طويلة متجاوزين مواقع وعرة وصعبة؛ حتى داهمهم الظلام أمس السبت، وانتهت مؤنهم من طعام وشراب؛ حينها لم يتمكنوا من العودة وظلوا في مواقع متفرقة بتلك المنطقة الجبلية ينتظرهم المقيمون وبقية المسؤولين عن الرياضة، لحين الكشف عن عدم مقدرتهم على العودة.

وكان بلاغ قد ورد للعمليات عن فقدان المتسابقين الرياضيين وعددهم 12 شخصًا؛ لتباشر فِرَق الدفاع المدني بالطائف، بالتعاون مع فريق من جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ بقيادة من مؤسس الجمعية الكابتن عبدالعزيز البارقي، حينها تم العثور على المفقود الأول والذي كان يعاني من إعياء شديد وعطش؛ حيث جرى التعامل معه من قِبَل مسعفي الهلال الأحمر المشارك في المهمة، كذلك مسعفي جمعية ساعد، وكانت حالته مطمئنة ولله الحمد.

ثم تم استكمال مهام البحث عن البقية، والتي استمرت 12 ساعة، بعد أن تم الوصول لهم وعددهم 11 رياضيًّا، والبقاء معهم حفاظًا على سلامتهم حتى تتضح رؤية المسار وبزوغ نور صباح اليوم؛ ليتم تصعيدهم -ولله الحمد- بعد تزويدهم بالطعام والمياه لظهور علامات الإعياء الشديد عليهم، وبعضهم كان قد تعرض لإصابات بسيطة، جرى التعامل معها فحصًا في الموقع عن طريق المسعفين المشاركين من الهلال الأحمر وجمعية "ساعد"، دون أن يتم نقل أحد منهم للمستشفى.

يشار إلى أن فريق جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف، دُعّم بفِرَق إضافية قَدِمت من مكة المكرمة وجدة، وصل عددهم لحوالى 30 فردًا للمشاركة في المهمة.