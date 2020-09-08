"تيك توك" يصدر بيانًا عقب فيديو "الانتحار" الذي أشعل الانتقادت ضد مواقع التواصل

قالت إن أنظمتها تقوم تلقائيًا باكتشاف المقاطع والإبلاغ عنها لانتهاك إرشادات مجتمعها

أصدر تطبيق عرض مقاطع فيديو الشهير "تيك توك"، بيانًا عقب مقطع فيديو لشخص ينتحر على الهواء، أشعل الانتقادات ضد مواقع التواصل.

وأشارت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أن "تيك توك" أصدرت بيانًا حذرت فيه الآباء والمستخدمين من مقطع فيديو انتحاري، تم تضمينه في مقطع فيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو رجلاً أميركياً ينتحر من خلال بث مباشر على فيسبوك، وتم تحميله على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وأحيانًا يتم تعديله في مقاطع فيديو أخرى غير ذات صلة.

وكتب تطبيق "تيك توك" على تويتر يوم الاثنين: "نحن ندرك أن مقاطع انتحار تم بثها مباشرة على فيسبوك تم تداولها مؤخرًا على منصات أخرى، بما في ذلك تيك توك".

وقالت منصة الفيديو القصيرة إن أنظمتها تقوم تلقائيًا باكتشاف المقاطع والإبلاغ عنها لانتهاك إرشادات مجتمعها.

وتابعت بقولها: "نحن نزيل المحتوى ونحظر الحسابات، التي تحاول بشكل متكرر تحميل المقاطع، ونحن نقدر أعضاء مجتمعنا الذين أبلغوا عن المحتوى، وحذروا الآخرين من مشاهدة مقاطع الفيديو هذه أو الانخراط فيها أو مشاركتها على أي نظام أساسي احتراما للفرد وأحبتهم".

واقترحت "تيك توك"، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، أن يتم إضافة أي مقاطع فيديو جديدة على صفحة "لك فقط".

ونصحت كيرا بينديرغاست، الرئيسة التنفيذية لمزود الأمان على الإنترنت الأسترالي، الآباء بإبقاء الأطفال الصغار خارج الموقع خلال اليومين المقبلين، حتى يتم العثور على جميع المقاطع وإزالتها.

وقالت بينديرغاست على موقع فيسبوك: "تتم مشاركة هذا المحتوى على نطاق واسع، لذا نريد تقليل الضرر قدر الإمكان".

وتابعت بينديرغاست أن المقطع تمت مشاركته على تيك توك متنكراً في شكل فيديو عن القطط.

وأوضحت بقولها: "لقد أيقظ الكثير من الآباء على ما يمكن أن يتعرض له أطفالهم، عندما يستخدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات تيك توك، ويمكنهم رؤية ذلك أثناء التفكير في أنهم يشاهدون مقطع فيديو لقطط. إنه أمر مرعب للآباء".