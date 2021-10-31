"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.


وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

2

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 11:05 PM

"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة

منصور الشلاقي

الرياض

1 1,873

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.


وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021