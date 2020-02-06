جمعية "نبأ" الخيرية تدشّن القسم النسائي

دشن القسم النسائي بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، مقر القسم النسائي، وتم خلال الحفل عرضُ الإنجازات.

وحضر الافتتاح، الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مشيط عضو الشرف لجمعية "نبأ"، وبحضور عدد من الأكاديميات، والمشرفات التربويات وممثلات الجهات الحكومية والأهلية والجهات الخيرية وعدد من سيدات الأعمال.