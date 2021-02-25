وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

تناولا العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 11:05 PM

تناولا العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية المشتركة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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