وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

تناولا العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.