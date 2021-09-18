"الصحة" تُطلق حملة توعوية تحت شعار "#كَمِّلها ولا تعيش بالنص"

أطلقت "الصحة" اليوم السبت حملة توعوية تحت شعار "#كَمِّلها ولا تعيش بالنص"، تستهدف من خلالها التشديد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.



وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر، ومنصتها التوعوية "عش بصحة". وسيتم التركيز على حث أفراد المجتمع على أخذ جميع الجرعات لمقاومة متحورات الفيروس، وتوضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن أخذ الجرعة الثانية.



وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا). وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.