أمير تبوك: صندوق الاستثمارات العامة يخطو خطوات متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة

أثنى على الدور الريادي لولي العهد

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ تأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لرفعة وعز الوطن في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وتأكيدًا للدور الريادي والمكانة العالمية والسيادية لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يخطو خطوات متسارعة نحو المضي قدماً للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة بفضل جهود ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله-، وإشرافه المباشر ومتابعته لجميع أعمال الصندوق من خلال تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، ورفع مستوى المحتوى المحلي، وتحسين جودة الحياة، وتمكين دور القطاع الخاص، واستحداث الوظائف، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي، وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.



وفي ختام تصريحه دعا أمير منطقة تبوك المولى -عز وجل- أن يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.