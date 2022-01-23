"ابن دلبوح" يتفقَّد العودة الحضورية لمقاعد الدراسة بمدارس المجاردة

تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. واستقبل الطلاب

قام محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم، وبرفقته مدير مكتب التعليم بمحافظة المجاردة الدكتور أحمد عوض الشهري، بجولة تفقدية على عدد من مدارس التعليم العام بالمحافظة؛ وذلك لاستقبال أبنائه الطلاب، ومتابعة عودتهم لمقاعد الدراسة حضوريًّا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وقدَّم "ابن دلبوح" شكره وتقديره للكوادر التعليمية كافة؛ لما يبذلونه من جهد واهتمام بأبنائهم الطلاب، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح داعيًا المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة والجائحة عن وطننا عاجلاً .