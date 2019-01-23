بلدية بيشة تزيل 40 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء

في إطار ملاحقتها التعديات على الأراضي الحكومية

أزالت بلدية بيشة؛ ما يزيد على ٤٠ ألف متر مربع من الأراضي البيضاء، في إطار ملاحقتها التعديات والإحداثات على الأراضي الحكومية.

وتمثلت أشكال التعديات إقامة أسوار من البلوك، وغرف من الصفيح، وأشكال مختلفة من إشغالات الأراضي؛ بهدف الاستيلاء عليها.

أوضح رئيس بلدية بيشة، المهندس مصلح العلياني، أن البلدية لن تسمح بأي تجاوز، وستتعامل بشكل فوري مع أي تعدٍ على الأراضي الحكومية؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية بهذا الخصوص، وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومتابعة وحرص أمين منطقة عسير.