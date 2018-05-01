شاهد .. إطلاق برنامج لتنظيف أكثر من 70 متنزهاً برياً بالطائف

إزالة المخلفات والنفايات الصلبة وقص الأشجار الشوكية وتهذيبها

بدأت أمانة الطائف تنظيف أكثر من 70 متنزهاً برياً عاماً، وإزالة الشوائب والمخلفات منها، ضمن برنامج النظافة والمحافظة على البيئة والصحة العامة، الجاري تنفيذه بأنحاء المحافظة من خلال فرق النظافة الشاملة التي تدعم أعمال فرق النظافة الاعتيادية بهذه المواقع، وهي فرق تتولى المعالجة الشاملة للملاحظات كافة في حينه، خاصة أنها مجهّزة بعمالة وآليات مختلفة.

وشملت الأعمال المنفّذة إزالة النفايات الصلبة، وقص الأشجار الشوكية وتهذيبها، ووضع حاويات لجمع المبعثرات، وإزالة معوّقات حركة المشاة داخل المتنزهات، ووضع لوحات إرشادية للوجهات السياحية، ودعم أعمال الصحة العامة، وبخاصة الرش الضبابي لمنع تكاثر الحشرات الطائرة، وردم المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار، وتهيئة مداخل المتنزهات البرية المفتوحة ومخارجها التي تنتشر في جنوب وجنوب غرب وشمال الطائف.

ووجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ فرق العمل كافة بتنفيذ الخطة المعتمدة لتشمل أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية والمتنزهات، ضمن برنامج معالجة التشوّه البصري، وإيجاد متنفسات تتوافر بها الخدمات التي تسهّل على الزوّار وتريحهم.