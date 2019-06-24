الليرة التركية تنتعش عقب سقوط حزب أردوغان في انتخابات إسطنبول

بلغت قيمة الدولار 5.717 ليرة بارتفاع نحو 2 بالمائة .. فاز "أوغلو"

ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، الإثنين، بعد ظهور نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي أنهت أشهراً من عدم اليقين، بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد.

وبلغت قيمة الدولار 5.717 ليرة، الإثنين، بارتفاع نحو 2 بالمائة، بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم؛ في أول تغيير رئيس في إدارة المدينة منذ 25 عاماً.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" انضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول بعد ظهور النتائج، أمس الأحد.

وفقدت الليرة 15 بالمئة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيس بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.