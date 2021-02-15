فريق "إنجاد" يساعد "ستينيًا" علقت سيارته بين كثبان الرمال بـ"ثمامة الرياض"

"العتيبي": العمل التطوعي سمة من سمات الشعب السعودي ونحن فخورون بهذا

أسهم الفارس باسل العتيبي من فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ في مساعدة مواطن سعودي علقت سيارته في أحد المخيمات الواقعة فوق كثبان الرمال بمنطقة الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمت عملية الإنقاذ في غضون ربع ساعة عقب الاتصال بمركز عمليات الفريق في منصات التواصل الاجتماعي.

وبيّن "العتيبي" أن الفريق يشهد إقبالاً من الشباب السعودي الذي يحرص على فعل الخير ومساعدة الآخرين لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن العمل التطوعي هو أحد معالم رؤية المملكة 2030 .

وكشف "العتيبي" عن بعض المواقف المضحكة في عمليات الإنقاذ ومنها مساعدة رجل علقت سيارته بالرمال ولما أراد إخراجها وجد أنه لم يضع القير بوضع الاستعداد.

وأفاد "باسل" بأن أكثر من يطلب المساعدة خصوصًا في فترة الإجازات هن النساء من بعد قرار السماح لهن بقيادة السيارة، مشيدًا بتعاون ودعم المواطنين للفريق معنويًا.

ولفت "العتيبي" إلى أن مساعدة المواطنين والمقيمين المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين من أبرز المهام التي يعمل عليها فريق إنجاد في مدينة الرياض وبقية مناطق المملكة.

وأشار "العتيبي" في ختام تصريحه لـ"سبق" إلى أن الفريق يمتلك فريق إنجاد التطوعي المعتمد من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني أسطولاً من سيارات الدفع الرباعي المجهزة، بالإضافة إلى المعدات المتخصصة في عمليات إخراج المركبات، وبالإمكان استدعاؤهم في أي وقت.

من جانب آخر، شكر المواطن "عبدالرحمن العطاالله" البالغ من العمر ٦٠ عامًا الفريق على مساعدته والتي كانت بوقت قياسي، مبينًا أن مثل هذا الفريق من أبناء الوطن وما يقومون به من أعمال تطوعية لمساعدة المحتاجين هو محل فخر كل مواطن سعودي.