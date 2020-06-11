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من إجمالي 3733 حالة جديدة أعلنت "الصحة" اليوم تسجيلها في المملكة

1431 إصابة جديدة بكورونا في الرياض و3 مدن تسجل 507 إصابات

واصلت مدينة الرياض تسجيل الأرقام المرتفعة بالإصابات، وبلغت الإصابات الجديدة فيها 1431، وسجلت سجلت ثلاث مدن سعودية 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.



وسجلت الرياض 1431 حالة إصابة، وجدة 294، ومكة 294، والدمام 214، وهو ما بلغ مجموعه 1983 حالة.



وأعلنت "الصحة" ‏⁧‫‬⁩تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و2065 حالة تعافٍ و38 حالة وفاة‬⁩.