جدة: محكمة تُلزم خليجياً بدفع مليون ونصف ريال لسيدة سعودية

تهرّب لعامين عن دفع المهر

تملّص شاب "خليجي" من دفع قيمة مهر زوجته السعودية البالغ مليوناً ونصف المليون ريال؛ لترفع بعد ذلك دعوى في محكمة الأحوال الشخصية بجدة للمطالبة بحقها.

وأنقذت المحكمة المواطنة، بعد مضيّ عامين كاملين من تجاهل زوجها لدفع المهر؛ إذ لم يفِ بوعده المنصوص عليه في عقد النكاح بأن يكون المهر قيمة عقار يبلغ 1.5 مليون ريال؛ لترفع الزوجة بعد ذلك دعوى في المحكمة.

وبعدما أخذت القضية مجراها، وأحضرت الزوجة الإثباتات اللازمة، وتأكدت من صحتها المحكمة، أوقفت خدمات الزوج حتى يمثل أمام القاضي؛ لكنه لم يحضر، لتصدر بعد ذلك المحكمة حكماً غيابياً بإلزامه بدفع مهر قيمته 1.5 مليون ريال.