الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات؛ بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وفقًا لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.

من جانبه ثمّن محافظ الهيئة الموافقة الكريمة التي شملت المستثمرين مع الهيئة في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، وبأنها تعبر عن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لكل الشرائح والقطاعات من أجل تخفيف الآثار التي خلّفتها جائحة كورونا على القطاع الخاص؛ منوهًا بأن هذه المبادرة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين ورواد الأعمال من التعثر بما يضمن تحفيز واستدامة المشاريع، وأشار "بافقيه" إلى أن الهيئة تسعى بعزم لمواكبة خطوات الدولة الرامية لحماية القطاعات الحيوية، وأضاف أن هذا القرار يأتي ليعزز من استراتيجية وأهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإسهامه في دعم الاستثمار واستمرار قطاع الأعمال؛ بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعقود.