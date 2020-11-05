في الأسبوع الأول من افتتاحه.. 22 عملية قسطرة في مركز قلب الباحة

تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة

أجرى مركز القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة 22 عملية قسطرة وذلك خلال أول أسبوع من افتتاحه من قبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الأربعاء الماضي.

وقام المركز بعمل 12 عملية قسطرة تشخيصية و10 عمليات قسطرة تداخلية جميعها نجحت ولله الحمد، كما تم تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية، غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة وحالتين ما زالتا تتلقيان العلاج وتحظيان بالرعاية الطبية المناسبة.

مستشفى الملك فهد الباحة

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05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 12:12 PM

تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة

في الأسبوع الأول من افتتاحه.. 22 عملية قسطرة في مركز قلب الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أجرى مركز القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة 22 عملية قسطرة وذلك خلال أول أسبوع من افتتاحه من قبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الأربعاء الماضي.

وقام المركز بعمل 12 عملية قسطرة تشخيصية و10 عمليات قسطرة تداخلية جميعها نجحت ولله الحمد، كما تم تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية، غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة وحالتين ما زالتا تتلقيان العلاج وتحظيان بالرعاية الطبية المناسبة.

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مستشفى الملك فهد الباحة

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