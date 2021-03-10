نقص فيتامين B12.. علامات 6 قد تعني خطر الإصابة بفقر الدم الخبيث!

مسؤول عن عدد من الأدوار المحورية بالجسم سواء الجسدية أو العقلية

يقدم فيتامين B12 عددًا من الأدوار المحورية في الجسم مسؤولة عن العديد من العمليات؛ لذا فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغييرات في صحتك الجسدية والعقلية.

ويمكن أن يسبب نقص الفيتامينات الأساسية، فقر الدم الخبيث. فما هي العلامات الست التي يجب البحث عنها؟.

يوضح موقع Bupa: "فقر الدم الخبيث هو أحد أمراض المناعة الذاتية، تسببه الأجسام المضادة من جهاز المناعة لديك والتي تهاجم أنسجة جسمك، والتي يُعتقد أنها غريبة. وهذا يسبب التهابًا في بطانة معدتك. عادة يرتبط البروتين المعروف باسم العامل الداخلي -والذي يتم إنتاجه في معدتك- بفيتامين B12 المنطلق من الطعام الذي تناولته، ثم يحمل الفيتامين عبر جدار الأمعاء إلى الدم. وإذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث، فقد تتضرر خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي؛ مما يعني أنه لم يعد من الممكن امتصاص فيتامين B12 ويتطور النقص، ويؤدي إلى فقر الدم".

ومن أهم هذه العلامات وفق "روسيا اليوم" 6 أعراض هي: الشعور بالتعب الشديد، وضيق التنفس حتى بعد القليل من التمرين، وخفقان القلب، والصداع، وقلة الشهية، والتهاب في الفم واللسان.

وغالبًا ما يتم الخلط بين حالات نقص فيتامين B12 الأخرى، مثل تلك الناجمة عن سوء تناول الطعام، وبين فقر الدم الخبيث.

ويعتقد أن فقر الدم الخبيث هو اضطراب في المناعة الذاتية يؤذي الخلايا الجدارية في المعدة.

ومع ذلك، قد يحتوي فقر الدم الخبيث أيضًا على مكون وراثي، ومن المحتمل أن يكون متوارثًا في العائلات.

وإذا كان الشخص لا يحصل على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامه الغذائي؛ فقد ينصحه الطبيب العام بتناول المزيد من الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو تناول مكملات منتظمة.